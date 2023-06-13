Fatih Erbakan: Asgari ücret 15 bin TL seviyesinde olmalı

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuru en büyük kazanç
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
SMA fırsatçılığı! 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
TİSK Başkanı Akkol'dan 'asgari ücrete ara zam' açıklaması
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Komisyon, ara zam için ilk toplantısını yarın yapacak
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Türkiye'nin en rekabetçi illeri
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
Bakan Tekin: Her ay öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fatih Erbakan: Asgari ücret 15 bin TL seviyesinde olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 15:21, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 15:29
Yazdır
Fatih Erbakan: Asgari ücret 15 bin TL seviyesinde olmalı

Sultangazi'de partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen programda yerel basın ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Erbakan, parti olarak 5 milletvekili çıkardıklarını söyledi.

İlçeden alınan yaklaşık yüzde 6 oyla hem Türkiye geneli hem de İstanbul ortalamasını ikiye katladıklarını ifade eden Erbakan, buradan yaklaşık 20 bin oy aldıklarını dile getirdi.

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın, "Manevi kalkınma olmadan tek başına maddi kalkınma bir işe yaramaz" şeklindeki sözlerini anımsatan Fatih Erbakan, "Meclis'te Yeniden Refah Partisi olarak önce ahlak ve maneviyat anlayışının temsilcisi olmak istiyoruz. Erbakan Hocamız 1969'da yola çıkarken önce ahlak ve maneviyat sancağıyla yola çıkmıştı." diye konuştu.

Televizyonlarda yayınlanan dizilerdeki aile yapısına dikkati çeken Erbakan, şöyle devam etti:

"Aile yapımıza, kültürümüze, değerlerimize aykırı olan yayınların, ahlakı ifsat eden yayınların ıslah edilmesi için mücadele edeceğiz. Bakın bugün bir dizi yayınlanıyor. Kim kimin annesi, kim kimin babası, kim kimin çocuğu belli değil. Ahlakı ifsat etmek için sadece müstehcenlik olması gerekmiyor. Senaryoyla da gençlerin, çocukların ahlakını ifsat ediyor. 16-17-18 yaşında bir çocuk bunu izliyor. En azından normalleşiyor, tepkisizleşiyor. Böyle bir hayatın normal olduğuna, doğal olduğuna inanmaya başlıyor. O nedenle eğitim sistemiyle müfredatla beraber medyanın da mutlaka ıslah edilmesi lazım. Yine yeni nesillerin korunması için en önemli konulardan bir tanesi aile yapımızın korunmasıdır, aile müessesesinin korunmasıdır. Çünkü sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlam bir aile yapısına bağlıdır. Sağlıklı nesilden kastım ahlaki, manevi ve psikolojik açıdan sağlıklı nesil."

Fatih Erbakan, borç, faiz, zam vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelinin uygulanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaletin tesis edilmesi için mücadele edeceklerinin altını çizen Erbakan, "Milli Görüş'ün temeli, kökeni adalete dayanır. Bizim inancımızın temeli adalete dayalı. Kamuda görevlendirmelerde, atamalarda akrabalık, yandaşlık, hemşehricilik, torpil yerine ehliyet, liyakat ve adaletin hakim olması için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret eden Erbakan, burada yaptığı konuşmada, asgari ücretin 14 bin 750 lira olması gerektiğini belirttiklerini aktardı.

Erbakan, "Şu anda da yine asgari ücretin 15 bin lira seviyesinde olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii işverenlere de devletin ayrıca destek olması lazım." dedi.

Vergilerle ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Üretimde kullanılan enerjiden vergi almayarak, çeşitli teşviklerle, faizsiz uygun ödemeli kredilerle hatta geri ödemesiz hibelerle işvereni de sanayiciyi de üreticiyi de devletin desteklemesi ama bir yandan da milyonlarca asgari ücretliyi çoluğuyla, çocuğuyla perişan etmeden insan onuruna yaraşır bir hayatı sürdürmesi için bu maaşın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnşallah gerçekleşir ve tabii biz de 8 milyon asgari ücretlimiz adına memnun oluruz."

Konuşmaların ardından Erbakan, Sultangazi'de esnafı ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber