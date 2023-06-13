Ankara-Bala yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Karayolları Genel Müdürlüğü, sel nedeniyle Ankara - Bala yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 15:50, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 16:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara - Bala yolunun 16. kilometresinde aşırı yağışlar sonrasında etkili olan sel birikintisi sebebiyle yol ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.