Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

"Uzman ekiplerimiz bölgede çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah konutlarımızı ve iş yerlerimizi de süratle tamamlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 16:36, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 16:38
Yazdır
Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde konut ve iş yerlerini de süratle tamamlayarak vatandaşları mağdur etmeyeceklerini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanları ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelerek, tamamladığımız ve hayata geçireceğimiz projeleri değerlendirdik. Uzman ekiplerimiz bölgede çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah konutlarımızı ve iş yerlerimizi de süratle tamamlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber