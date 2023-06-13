Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 16:54, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 16:55
Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.
İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi.
Çiftin boşanma aşamasında oldukları öne sürüldü.