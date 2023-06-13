Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü

İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti.

Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.

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