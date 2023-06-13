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Yeni Malatyaspor ligden çekilmek için TFF'ye başvuracak

Kulüp Basın Sözcüsü Sinan Altıntop:"Şu an yönetim olarak ligden çekilme gibi bir düşüncemiz var bunu da federasyona bildirme aşamasındayız. İkili görüşmelerimizi gerçekleştirdik, başvurumuzu yapacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 17:32, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 17:34
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Yeni Malatyaspor ligden çekilmek için TFF'ye başvuracak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor, gelecek sezon da aynı yönde karar alınması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracak.

Kulüp Basın Sözcüsü Sinan Altıntop, kentteki bir iş yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olağanüstü genel kurulla göreve geldiklerini hatırlatarak, kulübü her alanda başarılı bir yapıya kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ancak yaşanan deprem sonrası büyük zorluklar yaşadıklarını anlatan Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an bu zorlu süreçleri atlatıp ileride daha güzel günlere ilerlemek için mücadele ediyoruz. Bu süreçte futbolcularımızı başka kulüplere kiralık olarak göndermiştik. Şu an futbolcu kardeşlerimizin Malatya'ya gelme konusunda biraz tedirginlikleri var. Bu tedirginlikleri barınacak yer, çocuklarının eğitim problemi ve hayatlarına devam etmesi konusuyla ilgili çekinceleri olduklarını söylüyorlar. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Şu an yönetim olarak ligden çekilme gibi bir düşüncemiz var bunu da federasyona bildirme aşamasındayız. İkili görüşmelerimizi gerçekleştirdik, başvurumuzu yapacağız." dedi.

Kadroda yer alan önemli futbolcuların sözleşmelerinin biteceğine dikkati çeken Altıntop, "Transfer yasağımızın da olmasından dolayı, bir bütçe hazırladık. Ligde kalıp kalmama noktasında kadromuzun yetersiz olacağından dolayı ligden çekilme düşüncemiz var. Takımı ligden çekip, ayırdığımız bütçe ve şehrin dinamikleriyle bir araya gelerek transfer tahtasını açmak istiyoruz. Şu an bütün önceliğimiz takımın ligden çekilmesi ve lig için harcanacak bütçeyi transfer tahtasının açılması için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

- Fırat Vuran: "Borcu kapatsak bile transferimizi açamıyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Fırat Vuran ise takımın borcunun kapatılması için çeşitli görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Borcun kısa sürede çözülmesi gerektiğini anlatan Vuran, "Borcu kapatsak bile transferimizi açamıyoruz. Transferi açamadığımızdan dolayı en azından takımı ligden çekerek ikinci dönemde transferlerimize başlayıp en azından bir takım oluşturmak istiyoruz. Yılmaz (Vural) hocamızla sözleşmemiz bitti, yeni sözleşme için de daha konuşamadık. İnşallah gelir ve kendisiyle devam ederiz. Yılmaz hocamızdan memnunuz, kulüp için elinden ne geliyorsa yapıyor. İkinci dönemde transferi açacağız. Bu noktada da takımı oluşturup 2024-2025 sezonunda yeni takımımızla mücadele etmek istiyoruz. Küme düşme korkusunu aklımızdan geçirmeden iyi bir takımla Süper Lig için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vuran, takımın ekonomik durumu hakkında da bilgi vererek, göreve geldikleri dönemden bu yana 56 milyon TL giderlerinin bulunduğunu ifade etti.

Gelirlerde ise 14 milyon liranın Mustafa Eskihellaç'tan, 11,5 milyonunun Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan, 1 milyonun valilikten, 1,5 milyonun da Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesinden geldiğini aktaran Vuran, "Kalan rakam ise kulüp başkanımız Ahmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. Şu ana kadar 3,5 aylık personele deprem sonrası borcumuz var. Rahmetli Ahmet Eyyüp'e (Ahmet Eyüp Türkaslan) 403 bin TL borcumuz var onu da kısa sürede vereceğiz. Piyasaya bizim dönemimizde 1 milyon TL borcumuz var. Vergi ve SSK ile 5 milyon TL borcumuz var, onu da ödeyeceğiz. Bizim dönemimizde hiç kimsenin alacağı kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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