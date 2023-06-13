Karabük'te ağabeyini silahla yaralayan muhtar tutuklandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan muhtar tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 17:53, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 17:53
Kapaklı köyünde önceki gün kavga ettiği ağabeyi R.T'yi (71) silahla yaraladıktan sonra teslim olan köy muhtarı B.T'nin (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Eskipazar Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden R.T'nin, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.