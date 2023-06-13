Koza Altın İşletmeleri, 21 milyon lira bedelle yeni ruhsat sahası satın aldı.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) 264. Grup ihale ilanında yayınlanan, Koza Altın İşletmeleri AŞ Himmetdede Altın Madeni'nin yaklaşık 10 km güneyinde, 614 bin ons altın maden kaynağı tespit edilen ve 4 sondaj makinası ile araştırma ve cevher geliştirme sondajları devam eden Kaşköy Projesi ruhsatına mücavir (bitişik) durumda bulunan, Kayseri ili 3441866 erişim numaralı saha için düzenlenen ihaleye, Koza Altın İşletmeleri AŞ adına katılım sağlanmış ve saha için 13 Haziran 2023 tarihinde 21 milyon TL bedel ödenmiştir." ifadelerine yer verildi.