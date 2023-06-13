İstanbul'da su fiyatlarına zam yapıldı

Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
İzmir BB'nin konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, Bakanlık inceleme başlattı
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Bakanlıktan sosyal medyada yer alan afişlere ilişkin açıklama
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Altının gram fiyatı 1.500 TL'ye gidiyor
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Bakan Yerlikaya paylaştı: 47 ilde 'Paravan' operasyonunda 237 gözaltı
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
Aldatıcı fiyat etiketlerine geçit verilmiyor: 5 ayda 11 milyon ceza
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
'MİT' yalanıyla profesörü dolandırdılar: WhatsApp'ın hep açık kalacak
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
Devran tersine döndü: Kötü kiracı evin fiyatını düşürdü
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
YKS puanını yükseltmek için son taktikler
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
İklim değil altyapı krizi! Başkent aşırı yağışların pençesinde
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Adana'da hayvana yönelik şiddetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Kilis'te rüşvet operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Yargıtay Başsavcılığı, HDP'nin hazine yardımına bloke konulmasını istedi
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
Ekonomi eski Bakanı Zeybekci, trafik kazasında yaralandı
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
'Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir'
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Vali Gül, sosyal medyada paylaşılan 'kumanya' görüntülerini yalanladı
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Asgari Ücrete yüzde 30 zam yapılacak iddiası
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da su fiyatlarına zam yapıldı

İBB Meclisi'nde su fiyatlarına kullanım oranına göre yüzde 8,20 ila yüzde 47,33'lük zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi- Konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 14,61 lira olan mevcut fiyat yüzde 12,93 artışla 16,50 liraya, 2. kademede 30 metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyat yüzde 8,20 artışla 23,75 liraya çıktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 18:45, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 19:10
Yazdır
İstanbul'da su fiyatlarına zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde su fiyatlarına kullanım oranına göre yüzde 8,20 ila yüzde 47,33'lük zam yapıldı.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te yapılan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

İSKİ'nin teklifinde, konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademede 14,61 lira olan mevcut fiyatın yüzde 12,93 artışla 16,50, 2. kademede 30 metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın yüzde 8,20 artışla 23,75 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın da yüzde 47,33 artışla 32,34 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 10 artışla 43,23 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 27,22 artışla 50 lira teklif edildi.

Oy birliği ile kabul edilen zamlı tarife, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Meclis'te ayrıca İSKİ'ye ait bazı hisse ve parsellerin satışı da görüşüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber