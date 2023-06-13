YÖK Başkanı Özvar'dan, Azerbaycan-Türk Üniversitesi kurulmasına ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Bakü'de Azerbaycan-Türk Üniversitesi kurulmasına ilişkin, "Gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Azerbaycan-Türk Üniversitesini, Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon (eşleştirme) sağlamak suretiyle hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretine eşlik ederek, Azerbaycan'da kurulması planlanan üniversiteyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülkeden akademisyenler ve uzmanların üniversitenin kurulmasına ilişkin yasal ve teknik konularda çalışmalar yürütmesinde mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'da bir üniversite kurulmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe katettiklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile her alanda gelişen ilişkilerimizi yükseköğretimde de en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Azerbaycan-Türk Üniversitesini, Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon (eşleştirme) sağlamak suretiyle hayata geçireceğiz."

Türk üniversitelerinde yaklaşık 35 bin Azerbaycanlı öğrencinin öğrenim gördüğünü ve 300 Azerbaycanlı öğretim elemanının görev yaptığını belirten Özvar, Azerbaycan'da geçen yıl gerçekleştirilen üniversite sınavında tam puan alarak birinci olan Nigar Ağazade'nin de tıp eğitimi için Ankara Üniversitesini tercih ettiğini hatırlattı.

Üniversitenin faaliyete geçmesiyle Türk gençlerinin de Azerbaycan'da öğrenim görebileceğini ifade eden Özvar, söz konusu üniversitenin iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesine ve yükseköğretim alanında sürdürülen daimi işbirliğinin daha ileri taşınmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.