Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir genç sulama göletinde boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 19:54, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 19:54
Orduzu Mahallesinde Gelinciktepe mevkiindeki sulama göletine serinlemek için giren Musa İşli (25), bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım istedi.
Gölete giren bazı vatandaşlar, İşli'yi sudan çıkardı.
Musa İşli, gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.