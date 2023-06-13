İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarmanın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi şanla ve şerefle dolu kahraman Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu asil üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ermiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ve rap tarzında seslendirilen marşın videosuna da yer verdi.