BM Güvenlik Konseyinde iklim değişiminin barış ve güvenlik üzerindeki etkileri tartışıldı

Birleşik Arap Emirlikleri, BMGK başkanlığı çerçevesinde üst düzey "İklim değişimi, barış ve güvenlik" konulu oturum düzenledi.

Oturuma davetli olarak katılan eski Kolombiya Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödüllü Juan Manuel Santos, insanlar arasında barışın, doğayla barış sağlanmadan mümkün olmayacağını söyledi.

Santos, BMGK'nin de bu vizyonu benimsemesi gerektiğini belirterek, "Çok uzun bir süredir doğanın, insanlık ve gezegenimizin sürdürülebilirliği üzerindeki etkisini yok saydık. Artık bilim açık şekilde ortaya koyuyor ki iklim değişiminin istikrarsızlaştırıcı etkilerini geri çevirmek için doğayla ilişkimizi dengeye sokmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bazı BMGK üyelerinin, iklim değişimi ve güvenliği farklı konular olarak ele almak istediğini ve bunun Konseyin yetkisini yerine getirmesini engellediğini savunan Santos, "Gerçek dünyada iklim değişiminin etkileriyle çatışma çok açık şekilde birleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Santos, "Sürdürülebilir kalkınma olmadan barış, barış olmadan da sürdürülebilir kalkınma olamaz." dedi.

Tarihin çok kritik bir noktasında olunduğunu ve farklı güç gruplarının üstünlük için rekabet halinde bulunduğunu ifade eden Santos, "Birlik olalım, iş birliği yapalım yoksa yok olacağız." diye konuştu.

- "Kırılgan durumdaki üye ülkeler ile iklim değişimiyle mücadele arasındaki güçlü bağlantıyı görüyoruz"

BM Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ise BM operasyonlarının iklim değişiminden derinden etkilendiğini dile getirdi.

İklim değişiminin etkilerine uyum sağlanması gerektiğine dikkati çeken Lacroix, kötüleşen güvenlik durumu, siyasi ortam ve sert hava koşullarının BM operasyonlarının yetkilerini yerine getirmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Lacroix, "Kırılgan durumda olan üye ülkeler ile iklim değişimiyle mücadele arasındaki güçlü bağlantıyı görüyoruz. İklim değişiminden en fazla etkilenen 16 ülkenin 9'unda BM misyonu bulunuyor." dedi.

BM misyonlarında iklim değişimiyle ilgili alınan bazı tedbirlerin çok büyük etkisi olduğuna işaret eden Lacroix, "İklimle ilgili hususların dahil edilmesi, misyonların kabiliyetlerini artırdı." diye konuştu.