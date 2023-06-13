Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Selde birçok ekili alanın yanı sıra köprü ve menfezler zarar görürken, iş makineleriyle bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

Kent merkezi ile kırsal mahalle bağlantı yollarında sel nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte zorluk çekti, bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

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