İnsan Hakları İzleme Örgütü, M23'ü savaş suçu işlemekle suçladı

HRW'den yapılan açıklamada, M23 isyancılarının 2022 sonundan beri KDC'nin doğusunda yaptığı saldırılar sırasında tecavüz, cinayet ve diğer savaş suçlarını işlediği ifade edildi.

Ruanda ordusu komutanlarınca desteklenen M23'ün acımazca işlediği cinayet ve tecavüzlerin araştırılması ve suçu işleyenlerin yargı önüne çıkarılması istenen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin M23 destekçileri ve bazı Ruandalı isimleri yaptırım listesine eklemesi gerektiği belirtildi.

Tarafların etnik bağlılıklar etrafında kenetlenmesinin sivil halkı tehlikeye attığına yer verilen açıklamada, telefon ve yüz yüze yapılan görüşmeler sonrasında 8 cinayet ve 14 tecavüz vakasının HRW tarafından belgelendiği aktarıldı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Ruanda ordusu ve isyancı M23 grubu, KDC hükümeti tarafından doğal kaynakları yağmaladıkları gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayet edilmişti.