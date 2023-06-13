Muğla'da otomobil beton mikserine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde beton mikserine çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2023 22:45, Son Güncelleme : 13 Haziran 2023 23:07
Metin Topuz (49) idaresindeki 35 BSZ 37 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolunun 38. kilometresinde, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen beton mikserine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Metin Topuz hafif, yanındaki Tuncay Topuz (41) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Topuz kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.