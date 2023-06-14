14 Haziran 2023'dem önemli gündem başlıkları
14 Haziran 2023'dem önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimine ilişkin istatistikleri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz'i konuk edecek.
(Ankara/19.00)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Hong Kong'daki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.
(Hong Kong/15.30)
3- TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Finali'nde Kepez Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı karşı karşıya gelecek; gruptan 2. Lig'e yükselecek ikinci takım belli olacak.
(Eskişehir/19.00)