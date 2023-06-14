AYM'den darbeci generale ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in bireysel hak ihlali başvurusunu reddetti. Sönmezateş, ceza aldığı bir hakaret ve tehdit davasında usulsüz ses kaydının kullanıldığını iddia ederek AYM'ye başvurmuştu. AYM, başvuruyu reddetme gerekçesi olarak, davada hüküm kurulurken, ses kaydının değil, tanıkların beyanları ile HTS kayıtlarının dikkate alındığını ifade etti.

AĞABEYİ VE OĞLU ŞAHİT



Sönmezateş hakkında, Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu tarafından, albay rütbesindeyken 3 Kasım 2015'te kendisini telefonla arayarak hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunduğu belirtilerek suç duyurusunda bulunulmuştu. Sönmezateş'in konuşmasını kayda alan Kadıoğlu, bu kaydı savcılığa delil olarak sundu. Ağabeyi ve oğlunu da şahit gösteren Kadıoğlu, Sönmezateş tarafından aranmasını FETÖ'cü yapılanmanın kendisini TSK'dan uzaklaştırma gayesiyle başvurduğu hukuka aykırı yollardan biri olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in bireysel hak ihlali başvurusunu reddetti. Sönmezateş, ceza aldığı bir hakaret ve tehdit davasında usulsüz ses kaydının kullanıldığını iddia ederek AYM'ye başvurmuştu. AYM, başvuruyu reddetme gerekçesi olarak, davada hüküm kurulurken, ses kaydının değil, tanıkların beyanları ile HTS kayıtlarının dikkate alındığını ifade etti.

HAKARET VE TEHDİTTEN CEZA



Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sönmezateş, 2019'da 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan 3 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ses kaydının hukuka uygun bir delil olarak kabul edilmediği belirtilen mahkeme kararında, tanık beyanları ise suçun işlendiğinin delili olarak kabul edildi. Darbeci Sönmezateş, 2017'de Kadıoğlu hakkında 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kadıoğlu hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

MAHKEMENİN KARARI DOĞRU



Sönmezateş, 16 Temmuz 2019'da AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, telefon görüşmesinin kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğu ve ses kaydının gerçek dışı ifadeler içerdiğine ilişkin iddialarının mahkemece değerlendirilmediğini öne sürdü. AYM, 'özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği' ve 'adil yargılanma hakkının ihlal edildiği' iddialarını kabul edilemez bularak başvuruyu reddetti. Yüksek Mahkeme'nin kararında, yargılamayı yapan mahkemenin, söz konusu ses kaydının usule uygun şekilde alınmadığını açıkça tespit ettiği ve kaydı hükme esas almadığı bildirildi. Kararda mahkemenin, tanıkların beyanları ile HTS kayıtları dikkate alarak hüküm kurduğu ifade edildi.