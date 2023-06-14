Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere dün toplandı. Asgari ücretli çalışanların yanı sıra memur, emekli maaşları ve yardım ödemeleri ile iç pazardaki fiyatları doğrudan etkileyen asgari ücrette ara zam tutarının Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi bekleniyor. Bayram sonrasında emekli ve memur zammına sıra gelecek. Peki asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar...

RAKAM KONUŞULMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. İkinci toplantının ise 20 Haziran tarihinde yapılması bekleniyor. Burada net rakamların masaya konulması ve bir uzlaşma çıkma ihtimali en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi. Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" diye konuştu.

BAYRAMA YETİŞEBİLİR

Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük kısa bir zaman diliminde tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları bir aya yakın sürüyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.

İŞVERENDEN BAKAN'A ZİYARET

TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyon toplantısı öncesinde önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etmişti. Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada komisyon çalışmasının Kurban Bayramı tatili sürecine girilmeden hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini söylerken, asgari ücretin dolara endeksli değil TL üzerinden belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi, kurları da enflasyonu da alım gücünü de istihdamı da işveren üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli noktalardaki baskı gibi 100'den fazla parametreyi dikkate alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET SON İKİ YILDA NE OLDU?

2021 yılı ocak ayında brüt 3 bin 577 lira net 2 bin 825 lira olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6 bin 471, net 5 bin 500 liraya çıktı.

Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu.

2022 ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66'lık artışla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.

YÜZDE 30 KRİTİK EŞİK

İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

*Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

*Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.



*Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

*Yüzde 45'lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.

HAZAL ATEŞ