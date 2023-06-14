İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Avrupa'da 7 şehre giriş ücretli. Aynı sistem New York'ta da başlayacak. Peki, deprem riski taşıyan İstanbul'a göçü önlemek ve trafiği rahatlatmak için vize getirilebilir mi?

TEKRAR GÜNDEME GELDİ

'İstanbul'a vize' sistemi yıllardır konuşulan ancak sürekli ertelenen bir konu. Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde "İstanbul'a girişin bir bedeli olmalı" diyerek vizeyi savunmuştu. İstanbul depremi, trafik yoğunluğu ve tersine göçün hızlanması planları yapılırken vize tartışması bir defa daha gündeme geldi.

'TOPLU ULAŞIM YETERSİZ'

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "İstanbul'a paralı giriş için toplu ulaşım altyapısı yetersiz. Trafik mühendisiliği uygulamaları yapılmalı. Kavşaklardaki sinyalizasyon sistemleri teknolojiye uygun hale getirilmeli. Ücrete tabi tutulacak bölgeye girişte metro sisteminizin de yeterli olması gerekiyor" dedi.