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Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 08:05, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 07:59
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Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar

Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inen yeni bakanlar bugünkü kabine toplantısında haftalık icraatlarını ve planlarını sunacak.

İşte kabine üyelerinin 1 haftalık performansları:

KONUTLAR ERKEN BİTECEK

Şehircilik Bakanı Özhaseki: Depremzedelere evlerini daha hızlı teslim etmek için yeni formüller üretti, 9 millet bahçesi açtı.

Sağlık Bakanı Koca: Yeni şehir hastaneleri yapılıyor. İstanbul'a SMA hastanesi kurulacak ve yerli ilaz üretilecek.

Dışişleri Bakanı Fidan: KKTC ve Azerbaycan'a gitti, birçok ülkeden mevkidaşı ile görüştü.

BİR SANİYE DURMAK YOK

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okulları ziyaret etti. 71 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Çalışma Bakanı Işıkhan: Sendikalarla görüştü. Asgari ücret zammı için devreye girdi.

Turizm Bakanı Ersoy: Turizimde yeni rekorlar için yaz sezonu planları hazırlandı.

Tarım Bakanı Yumaklı: Çiftçiye 124 milyonluk destek müjdesi verdi.

EMRAH ÖZCAN

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