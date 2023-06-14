Kabine bugün toplanacak: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek.

Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor.

Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.

Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya gelecek. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.

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