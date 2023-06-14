İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de saat 08.53'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 09:04, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 09:13
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,19 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) June 14, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-06-14
Saat:08:53:57 TSİ
Enlem:38.339 N
Boylam:27.194 E
Derinlik:10.19 km
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