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Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?

Ekonomi yönetiminin değişmesi sonrası atılacak adımlar merakla bekleniyor. Takvim nasıl işleyecek? Tahminler ne yönde?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 10:18, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 10:19
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Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?

Gözler ekonomide atılacak adımlara çevrildi. Seçimin ardından ekonomi yönetimi değişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirilirken, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu.

Piyasalar ilk olarak faiz politikasında bir değişiklik olup olmayacağını merak ediyor.

Merkez Bankası kararını gelecek hafta Perşembe günü açıklayacak.

Merkez Bankası'nın toplantısının kritik olacağını söyleyen Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, "Muhtemelen ortodoks politikalara dönmek için sıcak davranacağını tahmin edebiliyoruz. Soru dönüp dolaşıp ne kadar alanı olura geliyor. Önümüzdeki haftadaki toplantı çok kritik olacak, yeni başkan yeni ekip gelmiş, piyasalar zaten hep bir test ederler duruşunu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta Perşembe günü ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık yapacak. Toplantıda Orta Vadeli Program'da yapılacak güncelleme de konuşulacak.

Cuma günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankacılar ile bir araya gelecek.

Demiralp, "İçeriye gelen dövizi merkez bankasının çekmesi lazım, atmak yerine tam tersini yapıcaz, içeriye döviz nasıl çekicez? Türk lirasını nasıl cazip hale getiricez? Kendi varlıklarımızı geleyim karşılık alayım diyebilmeleri için faiz artırıcaz." dedi.

Ekonomi yönetimi 2024 ve sonrası için dökümanları hazırlamaya başladı. 15 Temmuz'dan itibaren bütçe için resmi görüşmeler başlayacak.

Ek bütçe için de çalışma yapılabileceği belirtiliyor.

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