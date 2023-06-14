Çenesinden vurulan at tedavi altına alındı, Kaymakamlık açıklama yaptı

Patiliköy Derneği'ne Bala'nın Küçükbıyık köyü yakınlarında bir atın silahla vurulduğu ihbarı yapılması üzerine hayvanseverler harekete geçti. Dernek yetkilisi Volkan Koç'un durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener'e iletmesinin ardından atın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ankara Valiliği koordinasyonunda Bala Kaymakamlığı, Bala Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbarın geldiği arazide arama faaliyetine başlayarak yaralı ata ulaşmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, bölgede dron yardımıyla yaralı atın yerini tespit etti.

Bölgeye giden ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı at, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Yetkililer, atın sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.

- Bala Kaymakamlığından açıklama

Olayın ardından atı silahla yaralayan kişi veya kişilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Bala Kaymakamlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bala ilçesinde ağzından vurulan at olarak bilinen olayla ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde tahkikat devam etmekte olup Bala Belediyesi veterinerliği nezaretinde tedavisi için gereği yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.