MSB: Suriye'nin kuzeyinde 41 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

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