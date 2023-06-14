CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

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