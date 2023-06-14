İYİ Parti'den akademisyen maaşları için kanun teklifi

Teklifin kanunlaşması halinde Antalya, Ankara, İstanbul gibi illerde 18.827 TL maaş alan bir araştırma görevlisi 31.070 TL, 21.180 TL maaş alan Dr. Öğretim Üyesi ise 37.760 TL maaş alacak. Kanun teklifinde yargı camiası ile ilgili de birinci sınıf hakim savcıların kazanılmış haklarının rağmen mevcut durumda var olan eşitsizlik ortadan kalkıyor.

Memur ve emekli maaşlarının düzenlenmesini içeren değişiklik gündemdeyken unutulan akademik kadrolara dikkat çeken Uğur Poyraz; kalkınmış, demokratik ve lider ülke Türkiye hedefinde yükseköğretim kurumlarından beklenen katkıyı sağlayabilmeleri ancak akademisyenliğin cazip bir meslek haline getirilmesi ile mümkün olduğunu kaydetti.

"Akademisyenler bilimsel çalışma yerine ay sonunu getirmeyi düşünüyor"



Üniversitelerin özellikle son on yıllık sürede bundan tamamen uzaklaştırıldığını belirten Poyraz, "Bu kanun teklifi ile ülkemiz bilimsel faaliyetlerinin arttırılması ve akademisyenliğin yeniden cazip bir meslek haline getirilmesi için üniversite ödeneğinin, akademik personelin ek göstergelerinin ve makam tazminatlarının ve akademik teşvik ödeneğinin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini öngörüyoruz. Maalesef ülkemizdeki ağır ekonomik koşullar göz önüne alındığında akademisyenlerimizin; bilimsel çalışma yapmaktan ziyade ay sonunu getirebilmek ve hayatlarını idame ettirebilmek gibi temel sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Kanun teklifimizde ayrıca yargı camiasındaki önemli bir eşitsizlikle ilgili de düzenleme yer alıyor. Birinci sınıf hakim savcıların kazanılmış haklarına rağmen mevcut durumda var olan eşitsizliğin ortadan kaldırılacak bir düzenleme öneriyoruz" dedi.

Düzenlemeyle maaşlar ne kadar olacak?



Uğur Poyraz teklifin ayrıntıları hakkında şunları söyledi:

"Geliştirme ödeneğine ilişkin düzenlememizle tüm öğretim üyelerinin maaşlarında unvan ve kıdemleriyle orantılı olarak denge sağlanmaktadır. Özellikle Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde görev yapmakta olan akademisyenlerin maaşlarında artışın yanı sıra akademik teşvik ödentisi iki katına çıkarılmaktadır. Sunmuş olduğumuz kanun teklifinin yasalaşması durumunda örneğin Antalya'da yeni atanmış akademik teşvik ödemesi almayan, idari görevi olmayan bekar ve çocuksuz bir profesör, Haziran 2023'te 29.168 TL maaş alırken, teklifimizin kanunlaşması halinde 50.475 TL maaş alacaktır. Yine aynı şekilde 24.804 TL maaş alan doçent; 45.545 TL, 21.180 TL maaş alan Dr. Öğretim Üyesi; 37.760 TL,18.827 TL maaş alan bir araştırma görevlisi ise 31.070 TL maaş alacaktır."

Hakim ve savcılar



Kanun teklifinde ayrıca hakim ve savcılarla ilgili de mevcut durumdaki eşitsizliğe dikkat çeken Poyraz, "7447 Sayılı Kanunun 16. Maddesinde 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesinde yer alan cetvelin ikinci sırasında "Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri," ifadesi eklenerek birinci sınıf olup Yargıtay-Danıştay üyesi seçilmeye hak kazanmış ve bu hakkı kaybetmemiş olan hakim savcılar yönünden ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi amacıyla cetvelin ikinci sırasına "Birinci sınıfta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış olan hakimler ve savcılar ile seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan hakimler ve savcılar" ibaresinin eklenmesini önermekteyiz" dedi.