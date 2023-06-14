Kazada yaralanan AK Partili Yenişehirlioğlu'nun tedavisi sürüyor

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yapılan tetkikleri sonucu bel bölgesindeki ikinci omurga seviyesinde bir çökme kırığı ile boyun bölgesinde zorlanma ve buna bağlı ağrılarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yenişehirlioğlu'nun, bir süre yatak istirahati almasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takip eden hekimlerimizin önerisi, milletvekilimiz ve ailenin talebiyle milletvekilimizin tedavisine, kırık bölgesindeki iyileşme sürecinin daha güvenli geçirilmesi amacıyla bir süre daha hastanemizde devam edilmesine karar verilmiştir. Milletvekilimizin genel durumu iyi olup şu anda mutlak yatak istirahatine devam etmektedir."

Ünal Özdemir (53) idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil, 9 Haziran'da Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Karacaören Kavşağı'nda önüne çıkan büyükbaşa çarpmış, kazada araçta bulunan Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralanmıştı.