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Ankara'da sel hayatı durma noktasına getirdi

Ankara'da sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Su altında kalan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, evler de su içinde kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 13:40, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 14:44
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Ankara'da sel hayatı durma noktasına getirdi

Başkent'te 1 aydır etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Gölbaşı ilçesi Selametli Mahallesi'nde dereler taştı. Taşan suların yolları basması sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi. Göle dönen yollarda sürücüler mahsur kalırken, sel birçok evde de hasara neden oldu.

"Yoldan gelen sular burada birikiyor"

Ayhan Temizsoy adlı vatandaş, "Dere yatağı yeterli gelmediği için iki gündür her tarafı su bastı. Hala da su dolmaya devam ediyor. İki gündür su boşaltıyorum. Çatılar uçtu, garajımızı, ahırımızı, tandırımızı su bastı. Her taraf su dolu, makineler hep ıslandı. Buraya dere açmaları gerekiyor ama daha açmadılar. Yoldan gelen sular burada birikiyor. Bir an önce derenin açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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