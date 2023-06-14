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Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, vize başvurularında itirazların askıya alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Pilot proje 6 ay boyunca uygulanacak. Ardından sonuçlar değerlendirilecek. Pilot projenin başarılı olması halinde uygulamanın diğer vize merkezlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması olasılığını değerlendireceğiz" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 13:51, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 13:52
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Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı

Almanya, Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini 6 aylığına askıya almıştı. Konuya ilişkin büyükelçilikten açıklama yapıldı. Vize başvurularında oldukça yüksek bir talep artışı yaşandığı belirtilen açıklamada, "Bazı bölgelerde vize merkezlerimiz farklı türlerde yapılan vize başvurularını aynı ölçüde karşılayamamaktadır. Bazı durumlarda bu, başvuru sahiplerinin vize başvurusu için randevu olma sürelerinde uzun bekleme sürelerine neden olmaktadır. Vizelerin işleme alınma kapasitesini arttırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de bir pilot projesi olarak itiraz sürecini askıya alıyoruz. İtiraz, vize başvurusunun reddine yapılan şikayeti ifade etmektedir" denildi.

İtiraz hakkının yasal bir zorunluluk olmadığı, başvuru sahiplerine sağlanan kolaylık olduğunun altı çizilen açıklamada, "Pilot projesi kapsamında askıya almanın yurt dışı temsilciliklerimizin işleme aldıkları başvuru sayısını arttırıp arttıramayacağını ve böylelikle tüm seyahat edenlerin bekleme sürelerini azaltıp azaltmayacağını değerlendirmek istiyoruz. Bu durumdan tüm başvuru sahipleri istifade edecektir. Pilot proje 6 ay boyunca uygulanacak. Ardından sonuçlar değerlendirilecek. Pilot projenin başarılı olması halinde uygulamanın diğer vize merkezlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması olasılığını değerlendireceğiz" ifadelerine yer verildi.

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