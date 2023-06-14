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Zabıta müdürünün de olduğu 3 kişiye cinsel istismardan ceza yağdı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 13 Eylül 2020 yılında 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan biri tutuklu ikisi belediye çalışanı ve tutuksuz yargılanan üç kişiye ceza yağdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 14:46, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 15:25
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Zabıta müdürünün de olduğu 3 kişiye cinsel istismardan ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre 13 Eylül 2020 yılında Iğdır'ın Aralık ilçesinde 12 yaşındaki erkek çocuğu Ü. Y'yi kandırarak boş bir inşaat götüren ve cinsel istismarda bulunan O.T. (48), orada geçen U. C. O. ve E. M.,'nin ihbarı ile gözaltına alındı.

Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlattığı soruşturma çerçevesinde Mağdur Ü.Y., devlet koruması altına alınarak pedagog gözetiminde ifadesi alındı. Ü.Y., verdiği ifadede Aralık Belediyesinde zabıta müdürü olan M.G. (52), ve işçi olan İ.G.'nın (37), da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ifade etti. İfade üzerine zabıta müdürü ve belediyede işçisi gözaltına alındı.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada O.T.'nin tutuklu olarak yargılanmasına karar verilirken M.G. ve İ.G.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine giden karar mahkeme tarafından bozuldu. "Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle" 5 Mayıs 2023 tarihinde Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava yeniden görüldü.

Görülen davada tutuklu yargılanan O.T.'ye "Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle" 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken tutuksuz yargılanan M.G. ve İ.G. de ayrı ayrı "Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle" 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olayın yaşanmasından geçen 3 yıl içinde Aralık Belediyesinde zabıta müdürü olarak görev yapan M.G. ile belediye işçisi olan İ.G.'nin görevden uzaklaştırılmadığı; belediyedeki işlerine devam ederek maaş aldıkları öğrenilirken; zabıta müdürü M.G.'nin kısa süre önce belediye tarafından emekli edildiği iddia edildi.

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