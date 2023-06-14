Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da kızamık hastalığı nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti. Nisan 2022 - Mart 2023 arasında Türkiye, 457 kızamık vakası ile Avrupa'da 3. sırada yer aldı. Vakaların 343'ünün ise 2023'ün ilk 2 ayında görülmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'ne 4.5 ayda 22 kızamık vakası geldiğini dile getirdi. Çokuğraş, vakaların 11 tanesinin aşısız, 11 tanesinin aşılı olduğunu belirterek, "Bu 22 vakanın 3 tanesi yabancı uyruklu ama çoğunluğu Türk. Bir kere aşısızlar ciddi risk altında. Ama aşılı olmak da her zaman çok yeterli değil. Koruyuculuğu yüzde 96-98 gibi. Yani 100 çocuğa aşı yaparsanız bunlardan 3-4 tanesi korunamıyor." dedi.

KIZAMIK SALGINI MI VAR?

"Bir kızamık salgınından bahsedebilir miyiz?" sorusuna da yanıt veren Çokuğraş "Evet, kızamıkta çok ciddi bir artış var. Çünkü kızamık yakın zamanlara kadar neredeyse sıfırlanmış bir hastalık gibiydi. Bunun için bir salgın diyebiliriz" diye konuştu.

"KIZAMIK SALGINININ EN ÖNEMLİ NEDENİ AŞI KARŞITLIĞI"

Kızamık salgınının en önemli nedeninin aşı karşıtlığı olduğunu belirten Çokuğraş, şöyle devam etti:

"Pandemiden sonra özellikle aşı karşıtlığında bir artış söz konusu. Öte taraftan yurt dışından çok sayıda kontrolsüz insan ülkemize girdi. Ne yapıp edip çocuklarımızı yüzde 100 ya da ona yakın bir oranda aşılamamız gerekiyor."

Çokuğraş, "Anne babaların çocukları için aşı hakkında karar verdikleri ve bu kararlarla ilgili farklı yaklaşımlar ele alınmalı mı?" sorusuna da yanıt verdi. Pek çok ülkede aşısını yaptırmayan çocukların toplum içerisinde ya da kamusal alanlarda kabul edilmediklerini söyleyen Çokuğraş, "Bizim ülkemiz için bence birtakım yasal düzenlemeler gerekli. Çünkü o çocuk sadece anne babanın çocuğu değil, toplumun çocuğu her şeyden önce." diyerek sözlerini noktaladı.

Melike ŞAHİN - NTV