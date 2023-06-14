Mersin'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Buradaki ilk müdahale sonrası Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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