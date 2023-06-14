Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında 3 işçi yaralandı

Yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler G.S, A.D. ve E.B, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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