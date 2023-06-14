Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında 3 işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 16:45, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 17:01
Vakıflar Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında işçilerin baskı makinesini temizlediği esnada yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler G.S, A.D. ve E.B, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.