Kamu Başdenetçisi Malkoç 'Ombudsman Karabüklülerle Buluşuyor' programına katıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'nin bu ikinci yüzyılı, yeni yüzyılı hukuk üzerinde, adalet üzerinde, hakkaniyet üzerinde kul hakkına riayet ederek yükselecektir. Bizim gibi kurumlar da buna katkıda bulunmaya çalışıyor." dedi.

Malkoç, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Karabüklülerle Buluşuyor" programına katılan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idare ile vatandaş arasında çıkan sorunların çözümünde mahkemesiz olarak gayeye ulaşmak ve vatandaşı rahatlatmak için kurulduğunu söyledi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun, Türkiye'nin en dinamik kurumlarından biri olduğuna işaret ederek, "Mahkemeye gitmeden önce devletle idare arasında çıkan sorunları çözmek için birçok kurum kurulmuş. CİMER bunlardan biri, en çok bilineni. Her birinin fonksiyonları ayrı ayrı. Biz anayasadan ve kanundan aldığımız yetkilerle sizlerin müracaatları, şikayetleri üzerine idarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını denetliyoruz, tavsiye kararları veriyoruz ve bu faaliyetlerimizi yıllık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine bildiriyoruz." diye konuştu.

İdarenin hizmet kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını aktaran Malkoç, "İdarecilikte iyi yönetim ilkeleri vardır. Ayrımcılık yapılmaması, tarafsız davranılması, vatandaşa adil çözümler önerilmesi, vatandaşın bilgilendirilmesi... İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bu iyi yönetim ilkelerinin idarede uygulanıp uygulanmadığını bir bakıma denetleyen kurum. İnsana var olan haklarını en iyi uygulanıp uygulanmadığını ve bu konuda bilgi eksikliği varsa bu bilgilendirilmeyi artırması için kurulmuş." ifadelerini kullandı.

Malkoç, bir sorunun mahkemeye intikal etmeden çözülebilmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii asıl mesele hiç sıkıntı olmadan hizmetlerin yürümesi ama insanın olduğu yerde eksiklik her zaman oluyor. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu da vatandaşla devlet arasında bir arabulucu. Bunun ne faydası var? Çok faydaları var. Hukuk fakültelerinde ilk derse giren hocalar bütün öğrencilere şunu söylerler; en iyi mahkeme kararından daha iyidir taraflar arasındaki en kötü anlaşma. Anlaşmada rıza vardır. Anlaşmada mutabakat vardır. Anlaşmada karşılıklı görüşme vardır."

Türkiye'nin muhteşem bir geçmişi olduğundan bahseden Malkoç, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını tamamladık. İkinci yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak diyoruz. İşte Türkiye'nin bu ikinci yüzyılı, yeni yüzyılı hukuk üzerinde, adalet üzerinde, hakkaniyet üzerinde kul hakkına riayet ederek yükselecektir. Bizim gibi kurumlar da buna katkıda bulunmaya çalışıyor." dedi.

Programa, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.