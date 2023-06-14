Kamu Başdenetçisi Malkoç 'Ombudsman Karabüklülerle Buluşuyor' programına katıldı

Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Bayram Öncesi Faizsiz 15.000 TL!
Bayram Öncesi Faizsiz 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kabine toplandı: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam
Kabine toplandı: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
2022'de Türkiye'ye taşınan dolar milyoneri sayısı 300 oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kamu Başdenetçisi Malkoç 'Ombudsman Karabüklülerle Buluşuyor' programına katıldı

"Türkiye'nin bu ikinci yüzyılı, yeni yüzyılı hukuk üzerinde, adalet üzerinde, hakkaniyet üzerinde kul hakkına riayet ederek yükselecektir. Bizim gibi kurumlar da buna katkıda bulunmaya çalışıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 17:05, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 17:07
Yazdır
Kamu Başdenetçisi Malkoç 'Ombudsman Karabüklülerle Buluşuyor' programına katıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye'nin bu ikinci yüzyılı, yeni yüzyılı hukuk üzerinde, adalet üzerinde, hakkaniyet üzerinde kul hakkına riayet ederek yükselecektir. Bizim gibi kurumlar da buna katkıda bulunmaya çalışıyor." dedi.

Malkoç, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Karabüklülerle Buluşuyor" programına katılan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idare ile vatandaş arasında çıkan sorunların çözümünde mahkemesiz olarak gayeye ulaşmak ve vatandaşı rahatlatmak için kurulduğunu söyledi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun, Türkiye'nin en dinamik kurumlarından biri olduğuna işaret ederek, "Mahkemeye gitmeden önce devletle idare arasında çıkan sorunları çözmek için birçok kurum kurulmuş. CİMER bunlardan biri, en çok bilineni. Her birinin fonksiyonları ayrı ayrı. Biz anayasadan ve kanundan aldığımız yetkilerle sizlerin müracaatları, şikayetleri üzerine idarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını denetliyoruz, tavsiye kararları veriyoruz ve bu faaliyetlerimizi yıllık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine bildiriyoruz." diye konuştu.

İdarenin hizmet kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını aktaran Malkoç, "İdarecilikte iyi yönetim ilkeleri vardır. Ayrımcılık yapılmaması, tarafsız davranılması, vatandaşa adil çözümler önerilmesi, vatandaşın bilgilendirilmesi... İşte Kamu Denetçiliği Kurumu bu iyi yönetim ilkelerinin idarede uygulanıp uygulanmadığını bir bakıma denetleyen kurum. İnsana var olan haklarını en iyi uygulanıp uygulanmadığını ve bu konuda bilgi eksikliği varsa bu bilgilendirilmeyi artırması için kurulmuş." ifadelerini kullandı.

Malkoç, bir sorunun mahkemeye intikal etmeden çözülebilmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tabii asıl mesele hiç sıkıntı olmadan hizmetlerin yürümesi ama insanın olduğu yerde eksiklik her zaman oluyor. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu da vatandaşla devlet arasında bir arabulucu. Bunun ne faydası var? Çok faydaları var. Hukuk fakültelerinde ilk derse giren hocalar bütün öğrencilere şunu söylerler; en iyi mahkeme kararından daha iyidir taraflar arasındaki en kötü anlaşma. Anlaşmada rıza vardır. Anlaşmada mutabakat vardır. Anlaşmada karşılıklı görüşme vardır."

Türkiye'nin muhteşem bir geçmişi olduğundan bahseden Malkoç, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını tamamladık. İkinci yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak diyoruz. İşte Türkiye'nin bu ikinci yüzyılı, yeni yüzyılı hukuk üzerinde, adalet üzerinde, hakkaniyet üzerinde kul hakkına riayet ederek yükselecektir. Bizim gibi kurumlar da buna katkıda bulunmaya çalışıyor." dedi.

Programa, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber