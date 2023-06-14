Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan ilçedeki su baskınlarına ilişkin açıklama

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede yaşanan su baskınlarına ilişkin, "Vatandaşlarımız, ara sokakların sorumluluğunun ilçe belediyelerinde olduğunu zannediyor ancak ara sokaklardaki su ve kanal sorumluluğunun tamamı Büyükşehir Belediyesine aittir, ilçe belediyelerinde değildir. Bunun bilinmesini özellikle istiyoruz." ifadesini kullandı.

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerdeki yağışların Ankara'da maddi ve manevi hasara neden olduğunu ifade etti.

Böyle giderse bu hasarların devam edeceğini kaydeden Altınok, "Vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyoruz. Su ve kanal işi ara sokaklar da dahil, Büyükşehir Belediyesinin yetkisindedir. Su paralarını ASKİ'ye yani Büyükşehir Belediyesine ödüyoruz. Vatandaşlarımız, ara sokakların sorumluluğunun ilçe belediyelerinde olduğunu zannediyor ancak ara sokaklardaki su ve kanal sorumluluğunun tamamı Büyükşehir Belediyesine aittir, ilçe belediyelerinde değildir. Bunun bilinmesini özellikle istiyoruz. Çünkü çok sayıda vatandaşımız, durumun böyle olduğunu bilmiyor, bize soruyor, bizden talepte bulunuyor. Buna rağmen biz yine de talepleri alıyoruz, Büyükşehir Belediyesine iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yağışlarda tedbirlerin yetersiz kaldığını, iş yerlerini ve evleri sel bastığını, istinat duvarlarının yıkıldığını aktaran Altınok, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok dikkatli olmamız lazım. Büyükşehirin bu meseleyi çözeyim diye bir gayreti, bir derdi de maalesef gözükmüyor. 'Yıllarca gerekli çalışmalar yapılmadı biz de yapmayacağız, bekleyeceksiniz' gibi bir tavır görüyoruz. Bunlar yanlıştır. Geçen sene 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünyaları versek bu vatandaşlarımızı bir daha geri getiremeyiz. Ankara'da yeni yürekler yanmasın, yeni canlar ölmesin. Sürekli ızgara ve mazgalları temizleyin demekten bıktık. Bunlar zamanında temizlenmediği için su ve sel baskınları nehirlere, ırmaklara dönüyor. Su nerede bir boşluk varsa oradan akıyor, evleri ve iş yerlerini sel basıyor. Bu durumdan birçok vatandaşımız mağdur."

Oluşan hasarlardan ABB'yi sorumlu tutan Altınok, vatandaşların zararının da karşılanması gerektiğini ifade etti.

Altınok, "Vatandaşlarımız, oluşan zararlardan dolayı dava açarsa zannediyorum ki Büyükşehrin ihmali sonucu olduğu için bu davaları kazanır. Kimsenin vatandaşı mağdur etmeye hakkı yoktur. Tekrar hatırlatıyorum, acilen ızgara ve mazgalların yağmurdan önce hemen temizlenmesi lazım. Biz Keçiören Belediyesi olarak her türlü desteğe hazırız. Büyükşehir Belediyesi eleman, araba hatta hizmet alımı yapacaksa destek oluruz. Büyükşehir Belediyesine geçen sene söyledik, 'kredi talebiniz varsa getirin destek olalım' dedik. Biz burada selden bir siyasi malzeme çıkarma niyetinde değiliz ama gerçekler var. Ankara mağdur, Ankaralı mağdur." değerlendirmesinde bulundu.