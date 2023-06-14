Kütahya'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan aynı araçtaki Emine Kurt ile Kezban Semiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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