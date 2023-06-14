Şanlıurfa'da tırla çarpışan minibüsteki 7 öğretmen yaralandı

Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 S 0940 plakalı okul servis minibüsü ile 47 AZ 654 plakalı tır, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisinde çarpıştı.

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