Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binadaki asansörün düşmesi sonucu bir kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.T. (30) Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndaki 5 katlı ağır hasarlı bir binaya asansörü sökmek için girdi.

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