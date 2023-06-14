KKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldı

Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Bayram Öncesi Faizsiz 15.000 TL!
Bayram Öncesi Faizsiz 15.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kabine toplandı: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam
Kabine toplandı: Gündem enflasyon ve asgari ücrete zam
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kadın doktor çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından öldürüldü
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Kovid-19 geçiren milyonlarca kişinin koku duyusu geri gelmedi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Kılıçdaroğlu: Değişimin önünü açacağım
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Rekabet Kurumu, sahibinden.com'un savunmasını alacak
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Erdoğan: Şuşa Başkonsolosluğumuzu açmaya hazırız
Ana sayfaHaberler Yaşam

KKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldı

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:- "Karşılıklı yapılacak bu ziyaretlerin yanı sıra iş insanlarının birlikte yapacakları işbirlikleri o köprünün bağlantısının mimarı olacaktır. Küçücük adada her şey mevut. Küçük bir adayız, nüfusumuz küçük, gönlümüz ve kalbimiz çok büyük"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 21:41, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 21:42
Yazdır
KKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Muğla'nın Bodrum ilçesine direkt uçak seferleri başlatıldı.

KKTC'deki özel bir hava yolu şirketi tarafından Ercan Havalimanı'ndan Bodrum'a bugün itibarıyla haftada iki uçuş olmak üzere direkt seferler başlatıldı. Uçuşların, eylül sonuna kadar devam edeceği ilk uçuşta 168 yolcunun geldiği kaydedildi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, havayolu firması yetkilileri ile çeşitli STK temsilcileri ve turizmciler katıldı.

Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, hava yolu şirketinin kurulmasının ardından uçak bilet fiyatlarında ciddi şekilde indirim söz konusu olduğunu söyledi.

Turizmin ekonomiye olan katkısının yanında karşılıklı işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Ataoğlu, şöyle konuştu:

"KKTC'de yaşayan herkes ana vatan Türkiye'de sizin bir parçanız, bir kardeşiniz. Aynı dili, aynı para birimini ve aynı dini paylaşanlarız. Turizmde iddialıyız, 10 bin yılı aşkın tarihi zenginliğimiz, doğal güzelliklerimiz ve sayamayacağımız birçok değerlerimizle ve otellerimizle övünüyoruz. Dünyayla yarışır otellerimizin olduğundan da bahsediyoruz. Karşılıklı yapılacak bu ziyaretlerin yanı sıra iş insanlarının birlikte yapacakları işbirlikleri o köprünün bağlantısının mimarı olacaktır. Küçücük adada her şey mevut. Küçük bir adayız, nüfusumuz küçük, gönlümüz ve kalbimiz çok büyük."

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı da Bodrum'u doğrudan KKTC'ye bağlayacak olan girişimi ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi anlamında önemli bulduğunu dile getirdi.

Sarı, Milas-Bodrum Havalimanının geçen yıl yaklaşık 4 milyon turiste hizmet vererek Türkiye'nin en işlek yedinci havalimanı olduğuna dikkati çekti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da Bodrum'un Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna işaret ederek, daha önce Milas-Bodrum Havalimanı'ndan KKTC'ye direkt uçuşun olmadığını, ulaşım ne kadar kolaylaşırsa tercih edilme oranının da o kadar arttığını dile getirdi.

Konuşmalarının ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi, Bodrum manzarası eşliğinde düzenlenen kokteyle katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber