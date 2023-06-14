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Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?

Fed'in faizi yüzde 5-5,25 aralığında sabit bırakmasıyla altın fiyatları sınırlı geriledi

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 23:12, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 23:50
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Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?

Mart 2022'de başlayan faiz artırım süreci sona erdi. Politika faizi, son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit kaldı.

Karar öncesi 1954 dolar seviyesinde olan ons altın, 1940 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar yükseldi.

Ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altın da 1480 liradan 1470 lira seviyesini gördü.

Ons altın şu sıralar 1945 dolar, gram altın ise 1473 seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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