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5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 23:45, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 23:47
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5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

6 şüpheli işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Tekne kaptanı T.Ş. ile yardımcı personeli E.C.Ç, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden T.Ş. tutuklandı, E.C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekne kaptanı T.Ş'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan ve hakkında kırmızı bülten kararı da bulunan eski Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Uzay Ş'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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