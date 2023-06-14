İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Metro İstanbul'a sübvanse teklifi tartışıldı.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te raylı sistem taşımacılığına sübvanse teklifi görüşüldü.

Teklif için söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, 2019'dan bu yana yolcu sayısının yüzde 20 arttığını, bu nedenle elektrik ve personel giderlerinin yükseldiğini kaydetti.

Teklifte Metro İstanbul'un ücretsiz ve indirimli toplu ulaşımı kullananlar için İBB'den istediği sübvanse bedelinin aylık 350 milyon lira olduğunu anlatan Sarı, komisyonun ise aylık 125 milyon lira verdiğini kaydederek, bu durumun hakkaniyetli olmadığını söyledi.

Söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise Metro A.Ş'nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki bilet fiyatının 2,60 lira olduğunu aktardı.

2017-2018 yıllarında Metro A.Ş'nin bir kuruş yardım, sübvansiyon almadan kendi geliriyle giderlerini karşıladığını belirten Kaynar, "Yürüyen merdivenlerin aylarca çalışmama durumu ya da asansörlerin hiç çalışmaması gibi bir durumla 2017-2018 yılında İstanbullular karşılaşmadı. Ancak 2020, 2021, 2022 yıllarına geldiğimizde Metro A.Ş'de bir şeyler oldu. 2022'de bilet fiyatı 7,67 lira oldu. Aylık 64 milyon 350 bin lira da Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş'ye sübvansiyon yapıyor. Buna rağmen Metro A.Ş. zarar etmiş." dedi.

Kaynar, 2023'te bilet fiyatının 9,90 lira olduğunu, Büyükşehir Belediyesinin Metro A.Ş'ye yaptığı aylık sübvansiyonun 97 milyon 500 bin liraya yükseldiğini ve buna rağmen Metro A.Ş'nin zarar ettiğini dile getirerek, "AK Parti döneminde 2,60 lira bilet fiyatıyla, kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılıyor. Büyükşehir Belediyesinden hiç sübvansiyon almadan kendi kendini idare eden, hizmette de hiçbir aksatma yaşatmayan bu şirket, Ekrem İmamoğlu yönetime geldikten sonra Büyükşehir Belediyesinden aylık 97 milyon 500 bin lira sübvansiyon aldığı ve bilet fiyatı da 4 kat arttığı halde neden zarar ediyor?" diye sordu.

- "CHP'lilerden işe girenler hep amir oluyor"

İBB iştiraki Metro İstanbul'a 2022'de 482 işçi alındığını vurgulayan Kaynar, şöyle devam etti:

"111 kişi de işten çıkartılmış. 2023'te şu ana kadar 298 kişi işe alındı, 132 kişiyi de işten çıkarttılar. Haksız yere işten çıkartılanlar dava açıyor. 2021'de 251 bin 324 lira, 2022'de 311 bin 393 lira, 2023'te 259 bin 584 lira ihbar tazminatı ödenmiş. Bir kurum niye ihbar tazminatı öder? İşçiyi haksız yere işten çıkardığı, ihbar sürelerine uymadığı için. Mahkeme kararına rağmen işe başlatılmayanlar için 2021'de 224 bin 244 lira, 2022'de 522 bin 130 lira, 2023'te 617 bin 789 lira tazminat ödemiş. 2024 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde, bunları ödeyenlere bu tazminatları kişi borcu olarak ödettireceğiz. Bu işçiler bir de 'boşta geçen süre tazminatı' talep etmişler mahkemeden ve 414 bin lira ile 176 bin lira olarak ödenmiş. Bunlar bu şirkete haksız yere ödetilen tazminat rakamları."

Metro İstanbul'a 2019'dan bugüne kadar 720 kişinin ilave işçi olarak alındığının altını çizen Kaynar, "Bu alınanlara baktık. 84 kişi, amir... CHP'lilerden işe girenler hep amir oluyor, işçilik yine bizim arkadaşlara kalıyor. 34 yönetici alınmış. Önceki dönemlerde bu şirketlerde çalışanlar maaşlarına zam yapmamak, ücretlerini hak ettikleri şekilde arttırmamak için farklı bir kategoride tutuluyor ama CHP örgütlerinden ve diğer ortaklardan gelen işçiler uzman ve benzeri unvanlar icat edilerek o kadrolara atanıyor. Uzmana yüzde 70, işçiye yüzde 15 zam veriliyor. Bu işçilerimiz maalesef mağdur ediliyor, mobbing uygulanıyor, işten çıkmaya zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynar, şirkette çift maaşlı kişiler olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şirketin yönetim kurulu başkanı Zeynep Neyza Akçabay, aynı zamanda belediyemizin genel sekreter yardımcısı. Bu şirkette ayrıca 46 bin 250 lira yönetim kurulu maaşı alıyor. Kaçıncı maaşı bilmiyorum ama en azından ikinci maaşı. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Tonguç Çoban. Burada geçen dönem meclis üyesiydi. Şu anda belediyemizin belediyelerle ilgili işlerini takip eden başkanın danışmanı olduğunu ifade ediyor. 34 bin 700 lira aylıkla bu şirketten ikinci maaşını alıyor."

Metro İstanbul'un yönetim kurulundaki isimlerden bahseden Kaynar, "Bu isimlerden biri CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanıymış. Bu şirketin yönetim kurulunda. Diğeri CHP Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanı, bu şirkette yönetim kurulu üyesi. Daha ilginci var. İSTAÇ'tan bir genel müdür yardımcısı, sahte faturadan dolayı ceza almıştı. O arkadaşımız, o şirketten alınmış bu şirketin yönetim kurulu üyeliğine getirilmiş. Bu kişinin de kim olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

- "Örgütlerden gelen kişileri yönetim kurulu üyesi yaparak bu şirketleri batırıyorlar"

İBB'nin şirketlerinin yönetim kurulu üye sayısının en az 19 olduğunu, bankaların yönetim kurulu üye sayısının ise 7 veya 9 olduğunu anlatan Kaynar, "CHP Avcılar ve Sancaktepe gençlik kolları başkanları, bunlar çok tecrübeli, vatana ve millete çok faydalı insanlar, metrodan da çok anlarlar. Örgütlerden gelen kişileri yönetim kurulu üyesi yaparak bu şirketleri batırıyorlar, sonra da 'Büyükşehir Belediyesi niye bu şirketlere para vermiyor?' diye burada çırpınıyorlar.'' dedi.

Metro İstanbul'un yolcu sayısı arttığı için zarar ettiğinin söylendiğini aktaran Kaynar, şunları kaydetti:

"Yolcu sayısı arttıysa geliri artmıştır, bu şirket kara geçmiştir. Bu garip bir durum ve ancak CHP'lilerin başarabileceği bir şey. 2023 Ocak-Haziran döneminde 97 milyon 500 bin lira bu şirkete aylık sübvansiyon vermiştik. Şimdi bunu 125 milyon liraya çıkartıyoruz. Bu rakamı beğenmiyorsanız dosyayı geri çekelim, tekrar değerlendirelim arzu ederseniz. Bilet gelirlerinin tamamı bu şirkete ait, ilaveten 'Büyükşehir Belediyesinden aylık 125 milyon lira sübvansiyon verilsin.' diyoruz, hala itiraz ediyorlarsa kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılasın, tıpkı AK Parti dönemindeki o güzel hizmetlerin sadece bilet gelirleriyle karşılandığı gibi, bu işi yapmayı başarsınlar tebrik edelim."

- "Sürekli istasyon açıyoruz, metro yapıyoruz"

CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik ise Kaynar'ın bahsettiği kıdem ve ihbar tazminatı konularında doğruluk payı olduğu belirterek, "Ama çok eksikler de var. Bu tip şirketlerde bu tazminat oranları her zaman bütçelerde ayrılır. Durak, istasyon sayıları arttı. Sürekli istasyon açıyoruz, metro yapıyoruz, bunun farkında değil misiniz? Bununla bağlantılı olarak sürekli istihdam yapıyoruz." dedi.

2018'deki bilet fiyatlarından bahsedildiğini ancak o dönemki döviz kurundan bahsedilmediğini kaydeden Çelik, "Metro A.Ş'nin bütün işleri döviz kuruna endeksli. Elektrik bedeli de vatandaşlar için uygulanan oranları da değil. Dolayısıyla elektrik oranlarının, döviz kurunun herkes farkında. Biz bunlarla gurur duymuyoruz ama açtığımız durak sayısıyla ve yaptığımız metro kilometreleriyle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, teklif maddesi oy birliğiyle kabul edildi.