SPK'dan 2 kişiye işlem yasağı

Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
MB Başkanı Erkan ilk atamalarını gerçekleştirdi
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
AK Parti'nin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Ekonomide yol haritası nasıl olacak, takvim nasıl işleyecek?
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Büyük ve küçük tüp fiyatlarına zam geldi
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
Bakanlar Türkiye Yüzyılı'na hızlı başladı: 1 haftadır sahadalar
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
İstanbul'a 'ücretli giriş' tartışılıyor: Mega trafiğe paralı çözüm
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Asgari ücrette kritik eşik belirlendi: İşte olası rakamlar
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Bakan Koca'dan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Birçok kenti sel vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
CHP'nin 9 il başkanından 'değişim' çağrısı
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
İBB Başkanı İmamoğlu: Bir değişim talebi var
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SPK'dan 2 kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarındaki işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe nedeniyle 2 kişiye tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 07:07, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 07:03
Yazdır
SPK'dan 2 kişiye işlem yasağı

SPK haftalık bültenine göre Kurul, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Eren Karamahmutoğlu ve Teyfik Kerem Akın'a borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber