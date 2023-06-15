YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 3.5 milyondan fazla adayın yarışacağı sınava kısa süre kala heyecanın daha da artabileceğine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Bölümü Koordinatörü Sibel Durak, sınav öncesi son hatırlatmaları yaptı.



Sınavda zaman kaybını önlemek için çözülemeyen sorular üzerinde fazla zaman harcamak yerine turlama tekniğinden yararlanılabilir.

İlk turda hızla yapılabilecek kolay soruları yapın.

Yapabileceğinizi düşündüğünüz ancak zaman alacak soruların yanına bir işaret koyup kolay soruları bitirin. Sonra zor sorulara dönün.

Çok zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına da farklı bir işaret koyun.

İkinci turdaki soruları bitirdikten sonra bu çok zor sorulara dönün. Zorlandığınız sorularla inatlaşmayın.

BİRKAÇ GÜN KALA NELER YAPMALI?

Sınavdan önceki geceyi mümkün olduğunca sıradan geçirin.

Normalde yapılan faaliyetler dışında etkinlikler planlayın.

Sınav öncesi kafa dağıtma amaçlı fiziksel olarak aşırı yorucu etkinlikler ya da mideni rahatsız edebilecek farklı yemekler, ertesi gün sınav performansınızı olumsuz etkiler.

Evden çıkmadan sınavla ilgili belgelerinizi son kez kontrol edin.

CEYDA KARAASLAN