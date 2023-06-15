Gaz depoluyoruz! Arz güvenliği sağlama alınacak

Karadeniz'de keşfedilerek rekor zamanda karaya ulaştırılan 710 milyar metreküplük yerli doğalgaz Türkiye'nin 10 yıldan fazla süreyle gaz ihtiyacını karşılayacak olsa da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, arz güvenliğini gaz depolama ile daha da sağlama alacak. Böylece, doğalgaz ithalatında mevsimsel talep ve fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilecek.

Kış aylarına kadar, iki tesiste toplam 10 milyar metreküp gaz depolanacak. Depolama tesisleri ve LGN Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi gemileriyle Türkiye, tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 20'sini depolama kapasitesine erişecek.

CEVAT FIRAT AYDOĞMUŞ