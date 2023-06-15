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Ekmeğe yüzde 50 zam sinyali

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un fabrikalarına sübvansiyonlu buğday satışını durdurdu. Ekmeğe yüzde 30-50 zam bekleniyor.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 08:57, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 08:58
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Ekmeğe yüzde 50 zam sinyali

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmek fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için un fabrikalarına sürdürdüğü sübvansiyonlu buğday satışını bu aydan itibaren durdurdu. Bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL'ye yükseltti. Bu nedenle ekmek fiyatına yüzde 30-50 zam gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gelişmeyi değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek. Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz" dedi.

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