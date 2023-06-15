İstanbulkartlara yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan karar ile dijital İstanbulkart kullanıcıları, yetersiz bakiye durumunda 15 TL'ye kadar eksi bakiye kredisi kullanılabilecek. Oy birliği ile kabul edilen karara göre her kullanıcı bu uygulamadan yalnızca 1 geçiş için faydalanabilecek, ödeme yapmadan tekrar hizmetten yararlanamayacak.

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının üçüncü birleşimi Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında toplandı.

Yetersiz bakiye uyarısı alan İstanbulkart mobil kullanıcı sayısının 432 bin 70 adet olduğu, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Mobil kullanıcılarının yetersiz bakiye uyarısı aldığı, yüzde 62,40'ının aynı ay içerisinde aynı gün dolum yaptığı, yüzde 23,92'sinin de dolum yapmayarak İstanbulkart Mobil uygulamasından vazgeçtiği belirtildi.