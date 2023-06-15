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Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara 39,5 milyon lira ceza kesti

Reklam Kurulu, bu yılın beş ayında aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle 1031 dosya hakkında durdurma cezası verirken, 39 milyon 555 bin 306 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 10:00, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 10:02
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Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara 39,5 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurul, 13 Haziran'da yapılan toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 dosyadan 200'ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 9 milyon 713 bin 552 lira idari para cezası uygulanmasına ve 12 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Böylelikle, yılın ilk 5 ayında Kurul tarafından 1159 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1031 dosya hakkında durdurma ve 39 milyon 555 bin 306 lira idari para cezası uygulanması ile 28 dosyada erişimin engellenmesi uygun bulundu.

Kurulun son toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de vize almak isteyen vatandaşları yanıltarak konsolosluk yetkili temsilcisi izlenimi veren internet sitelerinin faaliyetleri oldu.

Çeşitli ülkelere ait elçilik ve konsoloslukların yetkili temsilcisi izlenimi uyandırmak amacıyla oluşturdukları internet siteleri aracılığıyla vize hizmeti almak isteyen tüketicilerin güvenini kötüye kullanarak aldatma ve yanıltma kastıyla gösterdikleri faaliyetler sonucunda tüketici mağduriyetine neden olan firmalar toplantıda değerlendirildi.

Bu kapsamda, 8 firma hakkında durdurma ve idari para cezası verilmesi, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

- Sahte tüketici yorumlarına da ceza

Kurul, kullanıcı deneyimlerine yönelik sahte yorumları da toplantısında ele aldı.

Başta e-ticaret pazar yerleri olmak üzere internet üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde satın alma tercihlerinde önemli bir yeri olan kullanıcı deneyimlerine ilişkin sahte ve asılsız tüketici değerlendirmeleri ile sıralama uygulamaları incelendi.

Bu şekilde, satıcı, sağlayıcılar ya da satılan ürün hakkında haksız rekabete ve tüketici mağduriyetine yol açacak şekilde gerçek dışı algıya sebebiyet veren uygulamalar ele alındı. Söz konusu eylemlerde bulunanlar hakkında durdurma ve idari para cezası ve verilmesine, ayrıca ilgili internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

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