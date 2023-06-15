Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TİP Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre bugün Meclis'te olması gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı'ndan bir açıklama, tüm parti gruplarından da Atalay'ın tahliye olup Meclis'e gelmesi için bir refleks göstermesini beklediklerini ifade eden Başarır, Can Atalay'ın yerinin Meclis olduğunu belirtti.

Mersin'de 15 yaşındaki bir çocuğun, Cumhurbaşkanı'nın bilboardlardaki resmine bıyık yaptığı ve hakaret içeren ifadeler yazdığı için tutuklandığını hatırlatan Başarır, 15 yaşındaki bir çocuğun cezaevinde olmasından Cumhurbaşkanı'nın rahatsız olmadığını öne sürdü. Başarır, bu durumu kınadığını ifade etti.

Mersin'de, çevirme yapan iki polis memurunun, 2 yıl önce 27. Dönem AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz tarafından hakarete uğradığını ve o zamandan beri açıkta olan bu polislerin ihraç edildiğini söyleyen Başarır, aslında kamu görevlilerine hakaret ettiği için Yılmaz'ın yargılanması gerektiğini savundu.

Başarır, hiç kimsenin polise hakaret edemeyeceğini ifade ederek, 2 polisin ihraç edilmesiyle ilgili kararın İçişleri Bakanlığınca gözden geçirilmesini önerdi.